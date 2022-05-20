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Published by lebarmy2 on جمعة, 05/20/2022 - 13:07
توفي السيد ميشال أنيس عاد والد زوجة الرائد مروان البدوي من لواء المشاة الحادي عشر.
توفي السيد ميشال أنيس عاد والد زوجة الرائد مروان البدوي من لواء المشاة الحادي عشر.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 5 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – عاليه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 108708 /71.
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Date:
الجمعة, مايو 20, 2022