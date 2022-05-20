توفي السيد ميشال أنيس عاد والد زوجة الرائد مروان البدوي من لواء المشاة الحادي عشر.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 5 /2022 الساعة 15.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – عاليه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 108708 /71.