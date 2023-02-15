توفي السيد غسان طليع حلاوي والد زوجة الرائد همام كرباج من أركان الجيش للعمليات – مديرية التعاون العسكري – المدني(CIMIC).

يقام المأتم بتاريخ 15 / 2 / 2023 الساعة 12.00 في بلدته الباروك.

تقبل التعازي بتواريخ 15 ، 16 و 17 / 2 / 2023 إعتباراً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في مقر رابطة آل حلاوي وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 202056 / 70.