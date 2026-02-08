- En
Published by lebarmy15 on أحد, 02/08/2026 - 22:58
توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۸ المعاون الأول المتقاعد طلال صدقه والد زوجة الرائد وليد أيوب من منطقة جبل لبنان.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰٢٦/٢/٩ الساعة ۱۰.۰۰ في جبانة بلدة المنارة - البقاع الغربي.
تُقبل التعازي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بتواريخ ٩ و١٠ و ٢٠٢٦/۲/۱۱ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة دار طيبة الكائنة في البلدة المذكورة.
