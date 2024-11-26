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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/26/2024 - 15:16
توفي الحاج مصطفى الرملاوي والد زوجة الرائد ياسر محيش من أركان الجيش للعديد.
توفي الحاج مصطفى الرملاوي والد زوجة الرائد ياسر محيش من أركان الجيش للعديد.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٦ عقب صلاة العصر في مسجد النبي كزيبر - المنية.
تقبل التعازي بتاريخي ۲۷ و۲۰۲٤/۱۱/۲۸ من بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء للرجال في قاعة صندوق الزكاة، وللنساء في منزله الكائن في حي الجديدة، أو عبر الاتصال بالرائد ياسر محيش على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٣٢٢٤٩.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 26, 2024