توفي الحاج مصطفى الرملاوي والد زوجة الرائد ياسر محيش من أركان الجيش للعديد.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٦ عقب صلاة العصر في مسجد النبي كزيبر - المنية.

تقبل التعازي بتاريخي ۲۷ و۲۰۲٤/۱۱/۲۸ من بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء للرجال في قاعة صندوق الزكاة، وللنساء في منزله الكائن في حي الجديدة، أو عبر الاتصال بالرائد ياسر محيش على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٣٢٢٤٩.