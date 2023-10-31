توفي السيد حسين محسن والد زوجة الرائد يحي محسن من الطبابة العسكرية – المستشفى العسكري المركزي.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 11 / 2023 الساعة 11.00 في جبانة بلدة صريفا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالرائد يحي محسن على رقم الهاتف:841256 /70.