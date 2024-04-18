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Published by lebarmy3 on خميس, 04/18/2024 - 13:41
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ السيد محمد التقي والد زوجة العقيد الإداري عماد مكه من مديرية القضايا الإدارية والمالية إداريًّا مقر عام الجيش.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ السيد محمد التقي والد زوجة العقيد الإداري عماد مكه من مديرية القضايا الإدارية والمالية إداريًّا مقر عام الجيش.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ الساعة ١٦:٣٠ ويوارى الثرى في مدافن بئر حسن - طريق المطار خلف مستشفى عكا.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٩ من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في مجمع هونين الخيري - شاتيلا.
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Date:
الخميس, أبريل 18, 2024