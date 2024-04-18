توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ السيد محمد التقي والد زوجة العقيد الإداري عماد مكه من مديرية القضايا الإدارية والمالية إداريًّا مقر عام الجيش.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ الساعة ١٦:٣٠ ويوارى الثرى في مدافن بئر حسن - طريق المطار خلف مستشفى عكا.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٩ من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠ من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في مجمع هونين الخيري - شاتيلا.