توفي السيد عبد الله الحاج سليمان والد زوجة العقيد الإداري معتصم الحاج سليمان من أركان الجيش للتجهيز - مديرية القوامة.

أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٨ الساعة ١٨.٣٠ في جبانة بلدة بدنايل - بعلبك.

تُقبل التعازي لغاية يوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٦/٦/٢١ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٦٥٧٥٨٣.