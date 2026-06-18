Published by lebarmy5 on خميس, 06/18/2026 - 19:06

توفي السيد عبد الله الحاج سليمان والد زوجة العقيد الإداري معتصم الحاج سليمان من أركان الجيش للتجهيز - مديرية القوامة.
أُقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٨ الساعة ١٨.٣٠ في جبانة بلدة بدنايل - بعلبك.
تُقبل التعازي لغاية يوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٦/٦/٢١ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٦٥٧٥٨٣.

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Date: 
الخميس, يونيو 18, 2026