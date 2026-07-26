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Published by lebarmy15 on أحد, 07/26/2026 - 21:32
توفي السيد ابراهيم عواضه والد زوجة العقيد الإداري يوسف ضاوي من مديرية التأليل.
توفي السيد ابراهيم عواضه والد زوجة العقيد الإداري يوسف ضاوي من مديرية التأليل.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٧ الساعة ۱۱.۰۰ في جبانة بلدة جون - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٨ في منزل صهر الفقيد، السيد حسن غصن، الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۰۷۱/۷۷۷۰۲۹
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Date:
الأحد, يوليو 26, 2026