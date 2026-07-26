Published by lebarmy15 on أحد, 07/26/2026 - 21:32

توفي السيد ابراهيم عواضه والد زوجة العقيد الإداري يوسف ضاوي من مديرية التأليل.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٧ الساعة ۱۱.۰۰ في جبانة بلدة جون - الشوف.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٨ في منزل صهر الفقيد، السيد حسن غصن، الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۰۷۱/۷۷۷۰۲۹

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Date: 
الأحد, يوليو 26, 2026