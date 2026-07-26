توفي السيد ابراهيم عواضه والد زوجة العقيد الإداري يوسف ضاوي من مديرية التأليل.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٧ الساعة ۱۱.۰۰ في جبانة بلدة جون - الشوف.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٨ في منزل صهر الفقيد، السيد حسن غصن، الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۰۷۱/۷۷۷۰۲۹