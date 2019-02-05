توفي السيد محمد العبدالله والد زوجة العقيد الركن الاداري جميل الكوسا من اركان الجيش للتجهيز مديرية الهندسة.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 4 / 2019 الساعة 16.00 في جبانة بلدة الخيام – مرجعيون، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 1 و 2 / 5 / 2019 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 6 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 فس الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء خلف المديرية العامة لأمن الدولة.