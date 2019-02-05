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Published by lebarmy4 on خميس, 05/02/2019 - 09:04
توفي السيد محمد العبدالله والد زوجة العقيد الركن الاداري جميل الكوسا من اركان الجيش للتجهيز مديرية الهندسة.
توفي السيد محمد العبدالله والد زوجة العقيد الركن الاداري جميل الكوسا من اركان الجيش للتجهيز مديرية الهندسة.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 4 / 2019 الساعة 16.00 في جبانة بلدة الخيام – مرجعيون، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 1 و 2 / 5 / 2019 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 6 / 5 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 فس الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء خلف المديرية العامة لأمن الدولة.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 30, 2019