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Published by lebarmy2 on سبت, 05/14/2022 - 20:49
توفي السيد ميشال فيليب شريم والد زوجة العقيد الركن البحري انطوان كميد من مدييرية المخابرات.
توفي السيد ميشال فيليب شريم والد زوجة العقيد الركن البحري انطوان كميد من مدييرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 5 /2022 الساعة 12.00 في كنيسة مار جرجس – الفاكهة – بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 16 / 5 /2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 990090 /71.
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Date:
السبت, مايو 14, 2022