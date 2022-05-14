توفي السيد ميشال فيليب شريم والد زوجة العقيد الركن البحري انطوان كميد من مدييرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 5 /2022 الساعة 12.00 في كنيسة مار جرجس – الفاكهة – بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 16 / 5 /2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 990090 /71.