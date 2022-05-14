Published by lebarmy2 on سبت, 05/14/2022 - 20:49

توفي السيد ميشال فيليب شريم والد زوجة العقيد الركن البحري انطوان كميد من مدييرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 5 /2022 الساعة 12.00 في كنيسة مار جرجس – الفاكهة – بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 16 / 5 /2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 990090 /71.

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Date: 
السبت, مايو 14, 2022