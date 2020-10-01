توفي السيد كمال جبور والد زوجة العقيد الركن البحري جميل لحود من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 1 / 2020 الساعة 15,00 في كنيسة المخلّص – بحمدون، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 11 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 12 و 13 / 1 / 2020 في منزل الفقيد الكائن في منصوريّة المتن – شارع رقم 20 – بناية رقم 265 – الطابق الرابع.