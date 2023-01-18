توفي في المهجر السيد موسى حمود بدرا والد زوجة العقيد الركن البحري حسين بزي من القوات البحرية.

أُقيم المأتم في المهجر.

تُقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الضابط القائد المذكور أعلاه الكائن في مساكن الضباط - حارة الست - الجمهور - بناية جورج شربل - الطابق الرابع، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/040307.