Published by lebarmy3 on أربعاء, 01/18/2023 - 19:55

توفي في المهجر السيد موسى حمود بدرا والد زوجة العقيد الركن البحري حسين بزي من القوات البحرية.
أُقيم المأتم في المهجر.
تُقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الضابط القائد المذكور أعلاه الكائن في مساكن الضباط - حارة الست - الجمهور - بناية جورج شربل - الطابق الرابع، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/040307.

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Date: 
الأربعاء, يناير 18, 2023