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Published by lebarmy3 on أربعاء, 01/18/2023 - 19:55
توفي في المهجر السيد موسى حمود بدرا والد زوجة العقيد الركن البحري حسين بزي من القوات البحرية.
توفي في المهجر السيد موسى حمود بدرا والد زوجة العقيد الركن البحري حسين بزي من القوات البحرية.
أُقيم المأتم في المهجر.
تُقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الضابط القائد المذكور أعلاه الكائن في مساكن الضباط - حارة الست - الجمهور - بناية جورج شربل - الطابق الرابع، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/040307.
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Date:
الأربعاء, يناير 18, 2023