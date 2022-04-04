توفي السيد عبدالله عبدو نصر جاد والد زوجة العقيد الركن جورج ابو خليل من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 4 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار مارون - جعيتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/600430.