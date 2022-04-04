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Published by lebarmy3 on اثنين, 04/04/2022 - 23:12
توفي السيد عبدالله عبدو نصر جاد والد زوجة العقيد الركن جورج ابو خليل من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
توفي السيد عبدالله عبدو نصر جاد والد زوجة العقيد الركن جورج ابو خليل من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 4 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة مار مارون - جعيتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/600430.
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Date:
الاثنين, أبريل 4, 2022