توفي السيد بيار توفيق عون والد زوجة العقيد الركن جورج فريفر من الكلية الحربية.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ الساعة ۱۷:۰٠ في كنيسة سيدة الدر الرعائية - الزعيترة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۲۰:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.