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Published by lebarmy3 on أحد, 05/12/2024 - 11:36
توفي السيد بيار توفيق عون والد زوجة العقيد الركن جورج فريفر من الكلية الحربية.
توفي السيد بيار توفيق عون والد زوجة العقيد الركن جورج فريفر من الكلية الحربية.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ الساعة ۱۷:۰٠ في كنيسة سيدة الدر الرعائية - الزعيترة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۲۰:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, مايو 12, 2024