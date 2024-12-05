Published by lebarmy3 on أحد, 05/12/2024 - 11:36

توفي السيد بيار توفيق عون والد زوجة العقيد الركن جورج فريفر من الكلية الحربية.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ الساعة ۱۷:۰٠ في كنيسة سيدة الدر الرعائية - الزعيترة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۲۰:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

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Date: 
الأحد, مايو 12, 2024