توفي السيد جورج سليم شيبان والد زوجة العقيد الركن جوزف مزرعاني من لواء المشاة السابع ووالد النقيب جان بول شيبان من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 8 / 2021 الساعة 16.30 في كنيسة سيدة المعونات-المعلقة, ويوارى الثرى في مدافن المعلقة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:

خلوي: 161319 / 79.