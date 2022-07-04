توفي السيد سامي معروف حليمه والد زوجة العقيد الركن حسان عوده قائد لواء المشاة الحادي عشر.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 4 / 2022 الساعة 11,00 في مسقط رأسه عاليه في قاعة جمعية الرسالة الإجتماعية.

تقبل التعازي قبل الدفن في القاعة المذكورة أعلاه وطيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في عاليه شارع البيسين إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: 79/129696.