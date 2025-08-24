Published by lebarmy3 on أحد, 08/24/2025 - 22:26

توفي السيد محمد عساف والد زوجة العقيد الركن حسن يزبك من لواء المشاة الثالث.
يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/٨/٢٥ الساعة ۱۱:۰۰ في جبانة بلدة بوداي - بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة / ٣ / ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالعقيد الركن حسن يزبك على رقم الهاتف الخلوي : ٧١/٢١٥٢٦٧ .

