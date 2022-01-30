توفي السيد جورج الياس واصاف والد زوجة العقيد الركن سمير انطون من اركان الجيش للعديد – مديرية الافراد.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 1 /2022 الساعة 14.30 في كنيسة مار اميل المارونية – قب الياس.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 1 / 2 /2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – انطلياس، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 315205 /03.