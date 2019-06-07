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Published by lebarmy3 on سبت, 07/06/2019 - 15:02
توفي السيد ساسين ساسين والد زوجة العقيد الركن فادي درغام من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
توفي السيد ساسين ساسين والد زوجة العقيد الركن فادي درغام من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
يُقام المأتم بتاريخ 6 /7 /2019 الساعة 17,00 في كنيسة مار شربل – عبرين - البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 8 /7 /2019 في صالة الرعية – عبرين إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 20,00 وبتاريخ 9 /7 /2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية.
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Date:
الجمعة, يوليو 5, 2019