توفي السيد ساسين ساسين والد زوجة العقيد الركن فادي درغام من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

يُقام المأتم بتاريخ 6 /7 /2019 الساعة 17,00 في كنيسة مار شربل – عبرين - البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 8 /7 /2019 في صالة الرعية – عبرين إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 20,00 وبتاريخ 9 /7 /2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية.