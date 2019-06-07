Published by lebarmy3 on سبت, 07/06/2019 - 15:02

توفي السيد ساسين ساسين والد زوجة العقيد الركن فادي درغام من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
يُقام المأتم بتاريخ 6 /7 /2019 الساعة 17,00 في كنيسة مار شربل – عبرين - البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 8 /7 /2019 في صالة الرعية – عبرين إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 20,00 وبتاريخ 9 /7 /2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية.

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Date: 
الجمعة, يوليو 5, 2019