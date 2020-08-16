توفي السيد عبد الفتاح الورداني والد زوجة العقيد الركن فاروق البعلبكي من اركان الجيش للعمليات.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 8 /2020 الساعة 17.00 في جبانة بلدة المنارة، البقاع الغربي.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ 17 ، 18 ، 19 / 8 /2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 21.00 في قاعة دار طيبة - المنارة، البقاع الغربي.