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Published by lebarmy2 on أحد, 08/16/2020 - 15:34
توفي السيد عبد الفتاح الورداني والد زوجة العقيد الركن فاروق البعلبكي من اركان الجيش للعمليات.
توفي السيد عبد الفتاح الورداني والد زوجة العقيد الركن فاروق البعلبكي من اركان الجيش للعمليات.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 8 /2020 الساعة 17.00 في جبانة بلدة المنارة، البقاع الغربي.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ 17 ، 18 ، 19 / 8 /2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 21.00 في قاعة دار طيبة - المنارة، البقاع الغربي.
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Date:
الأحد, أغسطس 16, 2020