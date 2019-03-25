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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 03/26/2019 - 08:15
توفي المؤهل أول المتقاعد في الأمن العام ريمون نعمان سليمان والد زوجة العقيد الركن نزيه جريج من مديرية التوجيه.
توفي المؤهل أول المتقاعد في الأمن العام ريمون نعمان سليمان والد زوجة العقيد الركن نزيه جريج من مديرية التوجيه.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة – عبرا.
تقبل التعازي بتاريخ 25 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 وقبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 27 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القديسة ريتا للروم الكاثوليك الجديدة – بيروت.
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Date:
الاثنين, مارس 25, 2019