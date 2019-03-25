توفي المؤهل أول المتقاعد في الأمن العام ريمون نعمان سليمان والد زوجة العقيد الركن نزيه جريج من مديرية التوجيه.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة السيدة – عبرا.

تقبل التعازي بتاريخ 25 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 وقبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 27 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القديسة ريتا للروم الكاثوليك الجديدة – بيروت.