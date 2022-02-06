توفي السيد وليم سليم روضه البلح والد زوجة العقيد الركن هيثم الجردي من النادي العسكري المركزي.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 6 /2022 الساعة 12.00 في قاعة مجلس تربة الدروز فردان – بيروت ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 3 / 6 /2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة المذكورة أعلاه وبتاريخي 4 و 5 / 6 /2022 في منزله الكائن في خلده – الأوتستراد – مفرق مبرة الإمام الخوني – طلعة فيلا منصور – بناية الروضة – الطابق الرابع، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 906913 /70 أو 645971 /03.