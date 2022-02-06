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Published by lebarmy2 on خميس, 06/02/2022 - 07:56
توفي السيد وليم سليم روضه البلح والد زوجة العقيد الركن هيثم الجردي من النادي العسكري المركزي.
توفي السيد وليم سليم روضه البلح والد زوجة العقيد الركن هيثم الجردي من النادي العسكري المركزي.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 6 /2022 الساعة 12.00 في قاعة مجلس تربة الدروز فردان – بيروت ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بتاريخ 3 / 6 /2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة المذكورة أعلاه وبتاريخي 4 و 5 / 6 /2022 في منزله الكائن في خلده – الأوتستراد – مفرق مبرة الإمام الخوني – طلعة فيلا منصور – بناية الروضة – الطابق الرابع، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 906913 /70 أو 645971 /03.
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Date:
الأربعاء, يونيو 1, 2022