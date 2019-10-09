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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 09/10/2019 - 21:24
توفي السيد عبدااله مسعود والد زوجة العقيد الركن وجدي شاهين من أركان الجيش للعديد ووالد المؤهل اول سيمون مسعود من لواء المشاة الأول.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 9 / 2019 الساعة 16،00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – إبل السقي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في بيت الضيعة – إبل الساقي وبتاريخ 11 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديس للروم الأرثوذكس – إبل السقي وبتاريخ 12 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار ماما حبوب – جيبل.
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 10, 2019