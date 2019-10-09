توفي السيد عبدااله مسعود والد زوجة العقيد الركن وجدي شاهين من أركان الجيش للعديد ووالد المؤهل اول سيمون مسعود من لواء المشاة الأول.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 9 / 2019 الساعة 16،00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – إبل السقي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في بيت الضيعة – إبل الساقي وبتاريخ 11 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديس للروم الأرثوذكس – إبل السقي وبتاريخ 12 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار ماما حبوب – جيبل.