توفي السيد الياس موسى الخولي والد زوجة العقيد الركن وليد الخوري رئيس مكتب رئيس الأركان.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 6 / 2021 الساعة 16.00 في كاتدرائية القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس-زحلة-حي الميدان.

تقبل التعازي بتاريخ 13 / 6 / 2021 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 893976 / 03.