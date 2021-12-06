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Published by lebarmy16 on سبت, 06/12/2021 - 22:02
توفي السيد الياس موسى الخولي والد زوجة العقيد الركن وليد الخوري رئيس مكتب رئيس الأركان.
توفي السيد الياس موسى الخولي والد زوجة العقيد الركن وليد الخوري رئيس مكتب رئيس الأركان.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 6 / 2021 الساعة 16.00 في كاتدرائية القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس-زحلة-حي الميدان.
تقبل التعازي بتاريخ 13 / 6 / 2021 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي: 893976 / 03.
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Date:
السبت, يونيو 12, 2021