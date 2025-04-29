Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/29/2025 - 07:58

توفي السيد أحمد علي وهبي والد زوجة العقيد الركن يوسف السلوخ من مكتب التعاون والتنسيق.
أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ الساعة ١١:٠٠ في مدافن بلدة الخيام.
تُقبل التعازي طوال أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في الضاحية الجنوبية - الرويس، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧
الساعة ١٦:٠٠ في الضاحية الجنوبية - قاعة مجمع الكاظم حي ماضي، أو عبر الاتصال بالعقيد الركن يوسف السلوخ على رقم الهاتف الخلوي: ٠۳/۸۱۷۰۰٤.

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Date: 
الأربعاء, أبريل 23, 2025