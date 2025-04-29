- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/29/2025 - 07:58
توفي السيد أحمد علي وهبي والد زوجة العقيد الركن يوسف السلوخ من مكتب التعاون والتنسيق.
توفي السيد أحمد علي وهبي والد زوجة العقيد الركن يوسف السلوخ من مكتب التعاون والتنسيق.
أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ الساعة ١١:٠٠ في مدافن بلدة الخيام.
تُقبل التعازي طوال أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في الضاحية الجنوبية - الرويس، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧
الساعة ١٦:٠٠ في الضاحية الجنوبية - قاعة مجمع الكاظم حي ماضي، أو عبر الاتصال بالعقيد الركن يوسف السلوخ على رقم الهاتف الخلوي: ٠۳/۸۱۷۰۰٤.
Ar
Date:
الأربعاء, أبريل 23, 2025