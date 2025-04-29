توفي السيد أحمد علي وهبي والد زوجة العقيد الركن يوسف السلوخ من مكتب التعاون والتنسيق.

أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤ الساعة ١١:٠٠ في مدافن بلدة الخيام.

تُقبل التعازي طوال أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في الضاحية الجنوبية - الرويس، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧

الساعة ١٦:٠٠ في الضاحية الجنوبية - قاعة مجمع الكاظم حي ماضي، أو عبر الاتصال بالعقيد الركن يوسف السلوخ على رقم الهاتف الخلوي: ٠۳/۸۱۷۰۰٤.