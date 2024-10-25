توفي السيد عبد الله علي الغطمي والد زوجة العقيد الطبيب هيثم عبد الرحمن من الطبابة العسكرية - المستشفى العسكري المركزي.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٥.

تقبل التعازي بعد الدفن في خلية مسجد خالد ابن الوليد - عانوت - الشوف، أو عبر الاتصال بالعقيد الطبيب هيثم عبد الرحمن على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٠٠٥٥٣٠.