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Published by lebarmy15 on جمعة, 10/25/2024 - 20:28
توفي السيد عبد الله علي الغطمي والد زوجة العقيد الطبيب هيثم عبد الرحمن من الطبابة العسكرية - المستشفى العسكري المركزي.
توفي السيد عبد الله علي الغطمي والد زوجة العقيد الطبيب هيثم عبد الرحمن من الطبابة العسكرية - المستشفى العسكري المركزي.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٥.
تقبل التعازي بعد الدفن في خلية مسجد خالد ابن الوليد - عانوت - الشوف، أو عبر الاتصال بالعقيد الطبيب هيثم عبد الرحمن على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٠٠٥٥٣٠.
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Date:
الجمعة, أكتوبر 25, 2024