توفي السيد حسين الحاج حسن والد زوجة العقيد المتقاعد حسين الحاج حسن (٨٠٠١٤٣) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/١/٢٠ الساعة ۱۱.۰۰ في جبانة حي السلم القديمة - الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في صحراء الشويفات قرب براد الحاج حسن أو عبر الاتصال بالعقيد المتقاعد حسين الحاج حسن على رقم الهاتف: ٠٣/٩٤١٠٢١.