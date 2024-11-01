توفي الحاج أحمد عبد الله والد زوجة العقيد المتقاعد فوزي الحجار (820107) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2024 الساعة 13.00 في جبانة شحيم – جبل سويد.

تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده وبتاريخي 13و14 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في مبنى الجمعية الإجتماعية – الشيخ ميمون زرزور – الطابق الثاني.