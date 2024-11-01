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Published by lebarmy10 on خميس, 01/11/2024 - 23:00
توفي الحاج أحمد عبد الله والد زوجة العقيد المتقاعد فوزي الحجار (820107) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج أحمد عبد الله والد زوجة العقيد المتقاعد فوزي الحجار (820107) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2024 الساعة 13.00 في جبانة شحيم – جبل سويد.
تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده وبتاريخي 13و14 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في مبنى الجمعية الإجتماعية – الشيخ ميمون زرزور – الطابق الثاني.
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Date:
الخميس, يناير 11, 2024