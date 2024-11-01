Published by lebarmy10 on خميس, 01/11/2024 - 23:00

توفي الحاج أحمد عبد الله والد زوجة العقيد المتقاعد فوزي الحجار (820107) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2024 الساعة 13.00 في جبانة شحيم – جبل سويد.
تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده وبتاريخي 13و14 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في مبنى الجمعية الإجتماعية – الشيخ ميمون زرزور – الطابق الثاني.

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Date: 
الخميس, يناير 11, 2024