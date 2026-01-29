- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on خميس, 01/29/2026 - 11:47
توفي السيد خليل أحمد سعد والد زوجة العقيد المهندس شاكر الحاج من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.
توفي السيد خليل أحمد سعد والد زوجة العقيد المهندس شاكر الحاج من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۲۹ عند آذان الظهر في جبانة بلدة المغيرية - الشوف.
تُقبل التعازي أيام الخميس والجمعة والسبت بتواريخ ۲۹ و۳۰ و۲۰۲٦/۱/۳۱ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة - حي المدورة.
Ar
Date:
الخميس, يناير 29, 2026