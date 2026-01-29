توفي السيد خليل أحمد سعد والد زوجة العقيد المهندس شاكر الحاج من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۲۹ عند آذان الظهر في جبانة بلدة المغيرية - الشوف.

تُقبل التعازي أيام الخميس والجمعة والسبت بتواريخ ۲۹ و۳۰ و۲۰۲٦/۱/۳۱ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة - حي المدورة.