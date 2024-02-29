توفي السيد الياس حبشي والد زوجة العقيد المهندس يوسف حريقه من اركان الجيش للتجهيز – مديرية الهندسة.

يقام المأتم بتاريخ 1 / 3 /2024 الساعة 15.30 في كنيسة مار الياس – وادي العرايش – زحلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتدءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 399733 /70.