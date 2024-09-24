Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/24/2024 - 21:27

توفي السيد غازي إلياس الشدياق والد زوجة العقيد داني أبو زيد من مديرية التأليل.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس المارونية - المعلقة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۱۸۰۳۱۲.

 

 

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Date: 
الثلاثاء, سبتمبر 24, 2024