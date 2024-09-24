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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/24/2024 - 21:27
توفي السيد غازي إلياس الشدياق والد زوجة العقيد داني أبو زيد من مديرية التأليل.
توفي السيد غازي إلياس الشدياق والد زوجة العقيد داني أبو زيد من مديرية التأليل.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس المارونية - المعلقة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۱۸۰۳۱۲.
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 24, 2024