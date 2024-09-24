توفي السيد غازي إلياس الشدياق والد زوجة العقيد داني أبو زيد من مديرية التأليل.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس المارونية - المعلقة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۱۸۰۳۱۲.