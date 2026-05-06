Published by lebarmy2 on أربعاء, 05/06/2026 - 07:05

توفي الحاج حبيب علي عواضة عباس والد زوجة العقيد رؤوف مهدي من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ الساعة ۱۱.۰٠ في جبانة بلدة زفتا - النبطية.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٦.٠٠ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة (قرب محلات غازي عيسى للسجاد) أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۰۳/۷۱۰۲۸۸.

