توفي السيد أحمد المندراوي والد زوجة العقيد سليم حسن من منطقة الشمال.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 2 / 2020 الساعة 13.00 في مسجد سيدة نساء العالمين (فاطمة الزهراء), ويوارى الثرى في جبانة الشهداء-جبل محسن-طرابلس.

تقبل التعازي للرجال قبل الدفن وبعده وبتاريخي 19 و 20 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في القاعة الإجتماعية للرابطة الإسلامية العلوية في جبل محسن – طرابلس وللنساء طيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد في الكائن في جبل محسن – بناية أنطوان شاهين – الطابق الثالث.