توفي السيد نجاح سليم الأشقر والد زوجة العقيد سيمون أبو حيدر من فرع مخابرات منطقة البقاع.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 12 / 2017 الساعة 14.00 في الكنيسة المعمدانية الإنجيلية – رياق، ويوارى الثرى في مدافن العائلة بلدة جديتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 27 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 28 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار جاورجيوس – طليا.