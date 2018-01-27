توفي السيد ناجي روفايل والد زوجة العقيد طوني معوض من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 2018/1/28 الساعة 12,00 في كنيسة مار اليان - رأس بعلبك، ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 2018/1/29 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 2018/1/31 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة سانت ريتا - الجديدة - المتن.