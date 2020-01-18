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Published by lebarmy3 on سبت, 01/18/2020 - 12:20
توفي السيد هولو قاسم والد زوجة كل من العقيد علي عقيل من لواء المشاة الثالث والملازم ابراهيم شرف من فوج الحدود البرية الثالث.
توفي السيد هولو قاسم والد زوجة كل من العقيد علي عقيل من لواء المشاة الثالث والملازم ابراهيم شرف من فوج الحدود البرية الثالث.
يُقام المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2020 الساعة 11.00 في بلدة بيت شاما - بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع إبتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الجمعة, يناير 17, 2020