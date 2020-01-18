توفي السيد هولو قاسم والد زوجة كل من العقيد علي عقيل من لواء المشاة الثالث والملازم ابراهيم شرف من فوج الحدود البرية الثالث.

يُقام المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2020 الساعة 11.00 في بلدة بيت شاما - بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع إبتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.