Published by lebarmy3 on سبت, 01/18/2020 - 12:20

توفي السيد هولو قاسم والد زوجة كل من العقيد علي عقيل من لواء المشاة الثالث والملازم ابراهيم شرف من فوج الحدود البرية الثالث.
يُقام المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2020 الساعة 11.00 في بلدة بيت شاما - بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع إبتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.

Ar
Date: 
الجمعة, يناير 17, 2020