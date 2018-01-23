توفي السيد سميح محمد والد زوجة العقيد محمد غادر من لواء المشاة التاسع.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 1 /2018 الساعة 16.00 في جامع بلدة مرج الزهور – قضاء حاصبيا يوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 24 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 13.00 في جامع البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 25 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في جامع الامام علي – بيروت - طريق الجديدة.

