توفي السيد جمال شحادة والد زوجة العقيد مصطفى مكناه من اركان الجيش للعمليات – مديرية العمليات.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 5 /2022 الساعة 14.00 في جبانة بلدة دورس.

تقبل التعازي قيب الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 269002 /03.