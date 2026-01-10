- En
سبت, 01/10/2026 - 18:20
توفي النائب السابق الدكتور مسعود الحجيري والد زوجة العميد الإداري المتقاعد فايز مشموشي (٩٢٠١٢٤) من ضبّاط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/١/١٢ الساعة ۱۲.۰۰ في منزل الفقيد الكائن في بلدة عرسال - بعلبك.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ١٣ و۲۰۲٦/١/١٤ في منزله المذكور، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في فندق الراديسون بلو - فردان، أو عبر الاتصال بالعميد الإداري المتقاعد فايز مشموشي على رقم الهاتف: ٠٣/٥٧٠٧٥٠.
السبت, يناير 10, 2026