توفي النائب السابق الدكتور مسعود الحجيري والد زوجة العميد الإداري المتقاعد فايز مشموشي (٩٢٠١٢٤) من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/١/١٢ الساعة ۱۲.۰۰ في منزل الفقيد الكائن في بلدة عرسال - بعلبك.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ١٣ و۲۰۲٦/١/١٤ في منزله المذكور، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في فندق الراديسون بلو - فردان، أو عبر الاتصال بالعميد الإداري المتقاعد فايز مشموشي على رقم الهاتف: ٠٣/٥٧٠٧٥٠.