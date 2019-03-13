توفي السيد إدوار فرحات والد زوجة العميد الإداري المتقاعد وسيم سمعان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 3 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – بيصور – جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 15 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 16 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير – جديدة المتن.