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Published by lebarmy16 on أحد, 07/21/2024 - 10:52
توفي السيد عفيف حمدان والد زوجة العميد الإداري هاني غصين من لواء الدعم.
توفي السيد عفيف حمدان والد زوجة العميد الإداري هاني غصين من لواء الدعم.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢١ الساعة ١١:٠٠ في جبانة روضة الشهيدين - الغبيري.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٢ ابتداءً من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٥:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٣ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في مجمع الإمام موسى الصدر روضة الشهيدين، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٩٦٢٤٢.
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Date:
الأحد, يوليو 21, 2024