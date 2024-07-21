Published by lebarmy16 on أحد, 07/21/2024 - 10:52

توفي السيد عفيف حمدان والد زوجة العميد الإداري هاني غصين من لواء الدعم.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢١ الساعة ١١:٠٠ في جبانة روضة الشهيدين - الغبيري.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٢ ابتداءً من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٥:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٣ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في مجمع الإمام موسى الصدر روضة الشهيدين، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٩٦٢٤٢.

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Date: 
الأحد, يوليو 21, 2024