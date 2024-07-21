توفي السيد عفيف حمدان والد زوجة العميد الإداري هاني غصين من لواء الدعم.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢١ الساعة ١١:٠٠ في جبانة روضة الشهيدين - الغبيري.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٢ ابتداءً من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٥:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٣ ابتداءً من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في مجمع الإمام موسى الصدر روضة الشهيدين، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٩٦٢٤٢.