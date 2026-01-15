Published by lebarmy5 on خميس, 01/15/2026 - 13:06

توفي السيد نزيه حلاوي والد زوجة العميد الركن أيوب رشيد من اللواء اللوجستي.
أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/١/١٤ الساعة ۱۲.۰۰ في رابطة آل حلاوي - الباروك - الشوف.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الخميس والجمعة بتاريخي ١٥ و۲۰۲٦/١/١٦ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/١/١٨ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ١٦.٠٠ في الرابطة المذكورة.

