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Published by lebarmy12 on أربعاء, 11/28/2018 - 19:58
توفي السيد موسى فحص والد زوجة العميد الركن الاداري التمقاعد حسن معلم من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد موسى فحص والد زوجة العميد الركن الاداري التمقاعد حسن معلم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 29 / 11 / 2018 الساعة 10,30 في بلدة عبّا – قضاء النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 30 / 11 / 2018 وبتاريخ 1 و 2 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 4 و 5 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في سن الفيل – شارع بشارة الخوري – مبنى غاليري الأرز.
(رقم هاتف العميد الركن الاداري المتقاعد حسن معلم 70/414007).
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Date:
الأربعاء, نوفمبر 28, 2018