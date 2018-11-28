توفي السيد موسى فحص والد زوجة العميد الركن الاداري التمقاعد حسن معلم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 11 / 2018 الساعة 10,30 في بلدة عبّا – قضاء النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخ 30 / 11 / 2018 وبتاريخ 1 و 2 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 4 و 5 / 12 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في سن الفيل – شارع بشارة الخوري – مبنى غاليري الأرز.

(رقم هاتف العميد الركن الاداري المتقاعد حسن معلم 70/414007).