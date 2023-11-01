توفي الأستاذ رؤوف الأحمدية والد زوجة العميد الركن الاداري باسم الاحمدية مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2023 الساعة 12.00 في قاعة الرابطة الخيرية الإجتماعية – صوفر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 13 و 14 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في القاعة المذكورة أعلاه وبتاريخ 15 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في رابطة آل الجردي – الشويفات أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 024471 / 03.