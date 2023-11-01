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Published by lebarmy14 on أربعاء, 01/11/2023 - 18:41
توفي الأستاذ رؤوف الأحمدية والد زوجة العميد الركن الاداري باسم الاحمدية مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 1 / 2023 الساعة 12.00 في قاعة الرابطة الخيرية الإجتماعية – صوفر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 13 و 14 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في القاعة المذكورة أعلاه وبتاريخ 15 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في رابطة آل الجردي – الشويفات أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 024471 / 03.
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Date:
الأربعاء, يناير 11, 2023