توفي السيد الياس وديع الحلو والد زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد دي غول سعد (٨٥٠٢٢٠) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/٧ الساعة ١٤,٠٠ في كنيسة السيدة - صربا - الجنوب.
تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۲,۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الاثنين بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/٨ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون كنيسة مار نهرا - فرن الشباك، أو عبر الإتصال بالعميد الركن الطيار المتقاعد دي غول سعد على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٤٤٣٣٠٠.
السبت, ديسمبر 6, 2025