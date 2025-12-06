Published by lebarmy3 on سبت, 12/06/2025 - 19:03

توفي السيد الياس وديع الحلو والد زوجة العميد الركن الطيار المتقاعد دي غول سعد (٨٥٠٢٢٠) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/٧ الساعة ١٤,٠٠ في كنيسة السيدة - صربا - الجنوب.
تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۲,۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الاثنين بتاريخ ۲۰٢٥/١٢/٨ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون كنيسة مار نهرا - فرن الشباك، أو عبر الإتصال بالعميد الركن الطيار المتقاعد دي غول سعد على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٤٤٣٣٠٠.

السبت, ديسمبر 6, 2025