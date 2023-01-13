توفي المحامي الحاج محمد مصباح قماطي والد زوجة العميد الركن الطيّار المتقاعد أمين فرحات من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 1 / 2023 الساعة 13,00 في جبانة بئر حسن.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 16,00 وبتاريخ 15 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 17,00 في مجمع هونين الخيري – مستديرة شاتيلا، وبتاريخ 16 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في جمعية التخصّص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – قرب مبنى أمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف 03/668221.