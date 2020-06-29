توفي السيد انطوان ناصيف الهيبي والد زوجة العميد الركن المتقاعد ابراهيم حرفوش من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 6 / 2020 الساعة 13.00 في كنيسة سيدة النجاة – كفرتيه – كسروان.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد ابراهيم حرفوش:911977 /03).