Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 06/30/2020 - 12:52

توفي السيد انطوان ناصيف الهيبي والد زوجة العميد الركن المتقاعد ابراهيم حرفوش من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 6 / 2020 الساعة 13.00 في كنيسة سيدة النجاة – كفرتيه – كسروان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد ابراهيم حرفوش:911977 /03).

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Date: 
الاثنين, يونيو 29, 2020