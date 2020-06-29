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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 06/30/2020 - 12:52
توفي السيد انطوان ناصيف الهيبي والد زوجة العميد الركن المتقاعد ابراهيم حرفوش من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد انطوان ناصيف الهيبي والد زوجة العميد الركن المتقاعد ابراهيم حرفوش من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 6 / 2020 الساعة 13.00 في كنيسة سيدة النجاة – كفرتيه – كسروان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.(رقم هاتف العميد الركن المتقاعد ابراهيم حرفوش:911977 /03).
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Date:
الاثنين, يونيو 29, 2020