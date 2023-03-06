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Published by lebarmy10 on سبت, 06/03/2023 - 11:37
توفي السيد سركيس زيتوني والد زوجة العميد الركن المتقاعد ادوار ابراهيم من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد سركيس زيتوني والد زوجة العميد الركن المتقاعد ادوار ابراهيم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 6 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الغسالة العجائبية – حي السيدة – القبيات.
تقبل التعازي بتاريخ 3 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 4 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:395771 /03.
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Date:
السبت, يونيو 3, 2023