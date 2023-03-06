توفي السيد سركيس زيتوني والد زوجة العميد الركن المتقاعد ادوار ابراهيم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 6 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الغسالة العجائبية – حي السيدة – القبيات.

تقبل التعازي بتاريخ 3 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 4 / 6 / 2023 ابتداءً من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:395771 /03.