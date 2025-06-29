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Published by lebarmy3 on أحد, 06/29/2025 - 07:11
توفي السيد منصور إبراهيم الحداد والد زوجة العميد الركن المتقاعد الياس زعرب (٧٤٠٠١٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٩ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار الياس - علما الشعب - صور.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٧/١ ابتداءً من الساعة ۱۳:٠۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة سيدة الرجاء - الفنار، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد الياس زعرب على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٦٤٢٦٤.
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Date:
الأحد, يونيو 29, 2025