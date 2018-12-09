Published by lebarmy13 on أربعاء, 09/12/2018 - 10:51

توفي السيد جبرايل درغام والد زوجة العميد الركن المتقاعد بيار الحنا من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المـأتم بتاريخ 11 / 9 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة تقلا – البوار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 في صالون الكبيسة المذكورة أعلاه.

( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد بيار الحنا : 245102 / 71).

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Date: 
الثلاثاء, سبتمبر 11, 2018