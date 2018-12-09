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Published by lebarmy13 on أربعاء, 09/12/2018 - 10:51
توفي السيد جبرايل درغام والد زوجة العميد الركن المتقاعد بيار الحنا من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد جبرايل درغام والد زوجة العميد الركن المتقاعد بيار الحنا من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المـأتم بتاريخ 11 / 9 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة تقلا – البوار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 في صالون الكبيسة المذكورة أعلاه.
( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد بيار الحنا : 245102 / 71).
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 11, 2018